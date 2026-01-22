Mercato : Le PSG tente un coup osé en silence !

Alors que le mercato hivernal bat son plein, le PSG avance à pas feutrés, fidèle à une stratégie désormais assumée. Dans l’ombre des grandes manœuvres européennes, le club de la capitale prépare un pari audacieux, tourné vers l’avenir.

Mercato PSG : Un hiver sans fracas, mais pas sans idées

Le 1er janvier a ouvert la traditionnelle fenêtre des fantasmes et des rumeurs. À Paris pourtant, pas de révolution annoncée. Nasser Al-Khelaïfi et sa direction sportive estiment que l’essentiel est déjà en place. Après un été marqué par des ajustements ciblés (Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi), le PSG refuse de céder à la surenchère hivernale.

Dans les couloirs du Campus de Poissy, un mot revient avec insistance : continuité. Luis Enrique avance avec un groupe qu’il juge compétitif, capable de jouer sur tous les tableaux. Quitte à frustrer les supporters avides de noms clinquants, Paris préfère la stabilité à l’agitation.

Dro Fernandez, la tentation du futur pour le Paris SG

Pourtant, un nom circule avec insistance : Dro Fernandez. À 18 ans, la pépite du FC Barcelone incarne ce coup de poker silencieux que Paris affectionne de plus en plus. Sa clause libératoire, fixée à 6 M€, en fait une opportunité rare sur un marché souvent déraisonnable.

Interrogé lors d’un tchat, le journaliste du Parisien Laurent Perrin a parfaitement résumé la philosophie parisienne :

« Mais les dirigeants estiment qu’ils n’ont pas besoin de se renforcer. Dro Fernandez représente une superbe opportunité, mais il ne vient pas pour changer le visage de l’équipe en février. C’est un pari sur l’avenir. »

Un PSG toujours dans la course européenne

La question brûle toutes les lèvres : ce PSG peut-il viser la Ligue des champions sans se renforcer ? Là encore, Laurent Perrin tempère avec lucidité : « Oui, le PSG peut gagner la Ligue des champions, comme une demi-douzaine d’autres équipes. L’écart est infime entre les prétendants sérieux. »

À Paris, on joue serré, comme sur un fil. Pas de feu d’artifice, mais un calcul précis. Un mercato discret, presque austère, qui pourrait bien cacher une ambition intacte. Parfois, le plus grand des paris consiste à ne presque rien changer.