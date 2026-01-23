Mercato ASSE : KSV rêve d’une arrivée, Horneland s’y oppose

À l’ASSE, le mercato d’hiver ressemble davantage à une partie d’échecs qu’à une ruée vers les recrues. Entre la prudence d’Eirik Horneland et les ambitions de Kilmer Sports Ventures, un désaccord stratégique s’installe.

Mercato ASSE : Un mercato figé, reflet d’un contexte délicat

Le 22 janvier 2026, l’AS Saint-Étienne n’a toujours pas dégainé la moindre officialisation. Troisièmes de Ligue 2, les Verts avancent pourtant à un rythme qui impose des choix clairs. Mais l’attractivité limitée du club, concurrencé par des formations de l’élite, freine plusieurs pistes hivernales.

Lire aussi : Mercato ASSE : Un détail bloque KSV pour les renforts

À voir

PSG-Barça, guerre froide autour du prodige Dro Fernandez

Dans ce contexte, la direction sportive mise sur la jeunesse. Kévin Pedro, Paul Eymard et d’autres incarnent cette transition assumée. Une stratégie dictée autant par la réalité du marché que par une volonté de continuité sportive, au risque de frustrer une partie des supporters en attente de renforts immédiats.

Horneland campe sur ses positions

Au cœur du débat : Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien privilégie le retour des blessés et la stabilité de son groupe plutôt que l’arrivée de nouveaux visages. Une position qui tranche avec les attentes de Kilmer Sports Ventures, désireux de renforcer certains postes clés dès cet hiver.

Fragilisé à chaque contre-performance, Horneland n’en reste pas moins fidèle à ses convictions. À deux jours du déplacement à Reims, il a assumé ses choix face aux médias, quitte à envoyer un message clair à sa direction.

Le cas Annan-Old, symbole du désaccord

Interrogé sur la concurrence au poste de latéral gauche, Horneland a justifié un bricolage qui fait débat, préférant parfois l’ailier Ben Old à un spécialiste. « Ebenezer (Annan) est en forme mais depuis, Ben Old s’est installé sur le côté gauche. Il y a de la concurrence sur ce côté gauche, c’est un avantage de pouvoir choisir entre ces deux joueurs », a-t-il déclaré.

Une sortie lourde de sens. Là où Kilmer Sports Ventures souhaite renforcer en priorité ce couloir, tout comme le poste de sentinelle, l’entraîneur refuse d’ouvrir la porte à un recrutement hivernal ciblé. D’ici le 2 février, entre le terrain et le bureau, l’un devra trancher.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le patron est de retour, il annonce la couleur

À voir

OM : Trois renforts arrivent, le vestiaire s’emballe !

Horneland tient le buteur pour ramener l’ASSE en Ligue 1

ASSE : Un forfait et deux retours annoncés contre Reims