Mercato ASSE : Un détail bloque KSV pour les renforts

Le mercato de l’ASSE devrait s’accélérer dans les dix derniers jours, avant la fermeture du marché d’hiver. Mais un détail limite les prospections des recruteurs stéphanois.

Mercato : 2 joueurs extra-communautaires, la LFP plombe l’ASSE

La direction sportive de l’ASSE cherche de nouveaux joueurs en renfort, même si Eirik Horneland affirme qu’il n’a pas fait de demande pour ce mercato d’hiver. Cependant, Kilmer Sports Ventures (KSV) voit son champ d’action réduit par un règlement de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Lisez aussi : ASSE : Un forfait et deux retours annoncés contre Reims

À voir

Mercato OL : Importante mise au point sur le recrutement

En effet, l’AS Saint-Etienne ne peut plus recruter de joueurs en dehors de la zone européenne, parce qu’elle a atteint le quota fixé par la Ligue. Les clubs de Ligue 2 ne peuvent enregistrer que deux joueurs extra-communautairesselon le réglement. Or, les Verts comptent déjà Ben Old (Néo-zélandais et Mahmoud Jaber (Israélien) dans leur effectif.

Saint-Etienne : Des profils validés par la data sont abandonnés

À cause de ce plafonnement, la cellule de recrutement du club stéphanois est contrainte d’abandonner certaines pistes menant vers des profils validés par leur outil data.

Pour rappel, l’ASSE avait dû attendre plusieurs semaines avant d’enregistrer la signature de Joshua Duffus l’été dernier. Britannique, il avait dû prendre la nationalité jamaïcaine de sa mère, afin de pouvoir s’engager officiellement avec les Verts. La Jamaïque étant un pays qui possède des accords d’association ou de coopération avec l’Union Européenne.

Pour les cibles de KSV, Enzo Bardeli reste en tête de liste, même s’il a déclaré vouloir finir la saison à l’USL Dunkerque. Les noms de Jonathan Varane (24 ans) des Queens Park Rangers et de Steve Ngoura (20 ans) du Cercle Bruges sont également associés à l’AS Saint-Etienne.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Une recrue attendue à Sainté fin janvier

À voir

Mercato OGC Nice : Claude Puel tient son renfort en défense

ASSE : La vérité éclate sur le blocage du mercato hivernal

Reims-ASSE : Un spectacle jamais vu vous attend !