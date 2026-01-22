Mercato OL : Importante mise au point sur le recrutement

L’OL a recruté deux jeunes joueurs cet hiver. En attendant les autres renforts, Paulo Fonseca a fait une importante mise au point sur le recrutement.

Mercato : L’état d’esprit, un critère clé à l’OL

L’OL a sorti le grand jeu avec Endrick (19 ans), arrivé du grand Real Madrid à Lyon pour six mois. Matthieu Louis-Jean a ensuite frappé un joli coup en dénichant Noah Nartey (20 ans), un grand Espoir du football danois. L’avant-centre brésilien et le milieu de terrain en provenance de Brondby IF (Danemark) sont pour l’instant les deux recrues hivernales de l’Olympique Lyonnais.

Paulo Fonseca attend d’autres joueurs en renfort avant la fermeture du marché des transferts, le 2 février. Il a demandé un attaquant, donc le profil se rapproche de celui de Martin Satriano (transféré à Getafe), et un défenseur central, en priorité.

À voir

Mercato OM : Le départ de Balerdi exigé en direct !

Cependant, le club rhodanien ne cible pas des joueurs tous azimuts. Il met l’accent notamment sur leur état d’esprit. « Quand on a une piste, c’est très clair pour Matthieu Louis-Jean (Directeur technique) comme pour moi : le caractère d’un joueur ciblé compte beaucoup », a-t-il souligné.

Fonseca : « Nous ne voulons pas perdre cette cohésion… »

Le coach de l’OL ne veut pas de joueur susceptible de mettre à mal l’équilibre et la cohésion de son vestiaire. Il ne veut pas de joueurs avec un égo surdimensionné.

« Nous ne voulons pas perdre cette cohésion, qui est vraiment la force de cette équipe. Ceux qui ont déjà signé peuvent coller rapidement avec notre état d’esprit actuel. On ne veut pas de joueurs de caractère trop différent, car on a aujourd’hui un groupe facile à vivre, humble, travailleur, qui ne me crée pas de problème », a-t-il expliqué.

Lisez aussi : OL : John Textor débouté à Londres, Eagle Football en danger

À voir

Ligue 1: Le PSG voyage à Auxerre avec une montagne d’absents

Paulo Fonseca se réjouit de travailler avec un effectif discipliné et un vestiaire sain. « J’adore travailler avec ce groupe. Ce sont des joueurs avec beaucoup d’humilité. C’est un groupe qui ne me pose pas de problème. Ils travaillent beaucoup et sont très concentrés », a-t-il confié. Avec Corentin Tolisso comme capitaine, Fonseca est tranquille à Lyon !

Lire aussi sur l’OL :

OL Mercato : Une arrivée en vue, les départs au point mort

Mercato OL : Kang négocie un deal incroyable avec le PSG

Ligue Europa : L’OL en pleine galère pour son voyage à Berne ?

À voir

ASSE : Le patron est de retour, il annonce la couleur