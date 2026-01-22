Mercato OGC Nice : Claude Puel tient son renfort en défense

L’OGC Nice est en quête d’un renfort en défense durant ce mercato. Et Claude Puel semble même en passe de recruter un nouveau latéral gauche en provenance du Betis Séville.

Mercato : L’OGC Nice à l’affut, Ricardo Rodriguez proposé à Claude Puel

L’OGC Nice traverse une période compliquée en ce mois de mercato. Malgré le retour de Claude Puel sur son banc de touche, l’électrochoc attendu tarde à se concrétiser. La lourde défaite subie à Toulouse (5-1) samedi dernier le confirme. Ce revers confirme aussi les gros soucis au sein de la défense niçoise.

La priorité de l’OGC Nice sera sans doute de renforcer son arrière-garde cet hiver. Et Claude Puel aurait déjà trouvé la recrue idéale pour étoffer son couloir gauche. Foot Mercato le confirme, Ricardo Rodriguez a été proposé ces derniers jours à plusieurs formations, dont l’OGC Nice.

À voir

ASSE : Le patron est de retour, il annonce la couleur

Lire aussi : Mercato OGC Nice : Claude Puel acte un premier coup de balai

Le latéral gauche suisse arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Betis Séville. Cela facilite les échanges pour un départ immédiat. C’est une belle opportunité pour les Aiglons. D’autant plus que le club espagnol cherche à réduire sa masse salariale en cette seconde partie d’exercice.

Un montant d’environ 2 millions d’euros pour son transfert

Les Andalous serait prêts à céder leur joueur Ricardo Rodriguez contre un chèque compris entre un et deux millions d’euros. Ce montant est plus ou moins accessible à la direction de l’OGCN. Reste désormais à savoir si cette piste sera validée par Claude Puel.

Lire la suite sur l’OGC Nice :

Vente OGC Nice : Des investisseurs saoudiens approchent !

Vente OGC Nice : La décision de Jim Ratcliffe change tout

À voir

Mercato OL : Importante mise au point sur le recrutement

Mercato OGC Nice : Terrible décision pour Moffi et Boga

