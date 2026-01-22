Horneland tient le buteur pour ramener l’ASSE en Ligue 1

L’entraîneur de l’ASSE compte sur le retour en forme de Lucas Stassin dans la deuxième moitié de la saison, pour jouer crânement la montée en Ligue 1.

ASSE : Période difficile pour Lucas Stassin, 4 buts en 17 matchs

Maintenu à l’ASSE contre son gré, Lucas Stassin est passé complétement à côté de son début de saison. Son clan reconnaît qu’il a été perturbé par son mercato estival très agité. L’attaquant de 21 ans voulait quitter le club à la suite de sa relégation en Ligue 2. Et plusieurs offres le concernant sont tombées, mais la Direction stéphanoise a décidé de le garder dans son équipe.

L’international Espoirs belge a été affecté mentalement et physiquement par cette décision, comme l’a confié son père Stéphan Stassin au quotidien Le Progrès. Son rendement le confirme suffisamment ! Lucas Stasin a marqué seulement 4 buts en 17 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Pire, il est muet depuis le 23 septembre 2025 et son but contre Amiens SC (1-0).

Horneland : « Stassin sera décisif sur cette deuxième partie de saison »

Malgré tout, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne lui fait confiance pour la phase décisive de la saison. Il assure que l’avant-centre est affûté et investi entièrement à l’entraînement, après avoir digéré l’échec de son départ.

« Cela fait plusieurs matchs que Lucas Stassin dispute des rencontres pleines. Les minutes de jeu s’accumulent pour lui et il retrouve du rythme. On est très proches de le voir à son meilleur niveau », a rassuré Eirik Horneland, en conférence de presse d’avant-match. « Il est actuellement à un meilleur niveau physique, plus investi, plus serein. Je sais qu’il sera décisif sur cette deuxième partie de saison », a annoncé le technicien norvégien, ce jeudi.

Le meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière va-t-il retrouver le chemin des filets après 11 matchs consécutifs sans marquer ? Rendez-vous samedi (20h) au stade Auguste-Delaune, face au Stade de Reims, lors de la 20e journée de championnat.

