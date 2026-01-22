Horneland tient le buteur pour ramener l’ASSE en Ligue 1

Afficher l’index Masquer l’index
L’entraîneur de l’ASSE compte sur le retour en forme de Lucas Stassin dans la deuxième moitié de la saison, pour jouer crânement la montée en Ligue 1.
ASSE : Période difficile pour Lucas Stassin, 4 buts en 17 matchs
Maintenu à l’ASSE contre son gré, Lucas Stassin est passé complétement à côté de son début de saison. Son clan reconnaît qu’il a été perturbé par son mercato estival très agité. L’attaquant de 21 ans voulait quitter le club à la suite de sa relégation en Ligue 2. Et plusieurs offres le concernant sont tombées, mais la Direction stéphanoise a décidé de le garder dans son équipe.
L’international Espoirs belge a été affecté mentalement et physiquement par cette décision, comme l’a confié son père Stéphan Stassin au quotidien Le Progrès. Son rendement le confirme suffisamment ! Lucas Stasin a marqué seulement 4 buts en 17 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Pire, il est muet depuis le 23 septembre 2025 et son but contre Amiens SC (1-0).
Horneland : « Stassin sera décisif sur cette deuxième partie de saison »
Malgré tout, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne lui fait confiance pour la phase décisive de la saison. Il assure que l'avant-centre est affûté et investi entièrement à l'entraînement, après avoir digéré l'échec de son départ.
« Cela fait plusieurs matchs que Lucas Stassin dispute des rencontres pleines. Les minutes de jeu s’accumulent pour lui et il retrouve du rythme. On est très proches de le voir à son meilleur niveau », a rassuré Eirik Horneland, en conférence de presse d’avant-match. « Il est actuellement à un meilleur niveau physique, plus investi, plus serein. Je sais qu’il sera décisif sur cette deuxième partie de saison », a annoncé le technicien norvégien, ce jeudi.
Le meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière va-t-il retrouver le chemin des filets après 11 matchs consécutifs sans marquer ? Rendez-vous samedi (20h) au stade Auguste-Delaune, face au Stade de Reims, lors de la 20e journée de championnat.
ASSE : La vérité éclate sur le blocage du mercato hivernal