ASSE : Un forfait et deux retours annoncés contre Reims

Eirik Horneland a annoncé une excellente nouvelle à l’ASSE, ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match. Il devrait avoir son équipe presque au grand complet pour affronter le Stade de Reims en Marne, samedi .

ASSE : Ferreira et Duffus sont aptes et disponibles

L’ASSE n’a plus qu’un seul joueur à l’infirmerie, à deux jours de la 20e journée de Ligue 2. En dehors de Maxime Bernauer (opéré du genou), dont la saison est terminée, Eirik Horneland a tous son effectif à disposition. Sauf Zuriko Davitashvili, qui reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine.

Ayant réintégré le groupe stéphanois à l’entraînement cette semaine, João Ferreira et Joshua Duffus « sont désormais aptes et disponibles », comme l’a assuré leur coach. Le premier a manqué les quatre derniers matchs de championnat, tandis que le deuxième était absent lors des trois derniers.

Saint-Etienne au complet, une bonne nouvelle pour Horneland à Reims

Le défenseur latéral droit et l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne étaient les derniers blessés de longue date, encore à l’infirmerie. Leur retour est donc une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, qui compte sur son effectif actuel, sans renforts cet hiver.

« Quand nous sommes au complet, on a ce qu’il faut. […]. « Le meilleur mercato, ce sera celui de récupérer nos joueurs blessés », a-t-il répété ces dernières semaines, au sujet du mercato hivernal stéphanois.

À voir

Mercato OM : L’annonce tombe, trois transferts annulés !

Avant João Ferreira et Joshua Duffus, Chico Lamba, Ebenezer Annan et Djylian N’Guessan avaient rejoint le collectif. Lamba était même titulaire lors de la victoire des Verts face à Clermont Foot (1-0). Il avait ainsi fait son retour après une longue absence de trois et demi.

Lors du déplacement de l’ASSE au stade Auguste-Delaune à Reims, Eirik Horneland aura plusieurs options pour composer son équipe type, contre les Rémois.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : La vérité éclate sur le blocage du mercato hivernal

Reims-ASSE : Un spectacle jamais vu vous attend !

À voir

Mercato : Liam Rosenior répond au PSG pour Enzo Fernandez !

Mercato ASSE : Le pari audacieux de Saint-Étienne et Horneland !