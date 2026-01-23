PSG-Barça, guerre froide autour du prodige Dro Fernandez

À 18 ans, Dro Fernandez est déjà au cœur d’un bras de fer entre le PSG et le Barça. Désireux de rallier Paris, le prodige catalan cristallise tensions, non-dits et stratégie diplomatique.

Mercato PSG : Dro Fernandez, un joyau au centre d’un bras de fer européen

Le mercato hivernal réserve parfois des feuilletons aux allures de thriller. Celui de Dro Fernandez en fait partie. Annoncé proche du PSG, le jeune milieu offensif n’a toujours pas officialisé son arrivée, comme révélé par RMC Sport, malgré une volonté claire affichée côté parisien. À Paris, on temporise, convaincu que l’issue sera positive, mais conscient de marcher sur un fil diplomatique.

Lire aussi : Mercato PSG : Enrique prend l’avion, Dro Fernandez arrive !

À voir

Mercato ASSE : Un détail bloque KSV pour les renforts

Car en face, le FC Barcelone accuse le coup. Le départ annoncé de l’un de ses plus grands espoirs passe mal, surtout dans un contexte sportif et financier déjà tendu. Si le PSG n’est pas à l’origine du malaise, la décision unilatérale du joueur de quitter la Catalogne a profondément irrité les dirigeants blaugrana.

Flick, colère froide et précédent Dembélé

Hansi Flick, homme fort du banc barcelonais, ne cache pas son agacement. Le technicien allemand vit très mal cette situation qu’il estime déstabilisante pour son vestiaire. L’éviction de Dro Fernandez de la photo officielle et ses entraînements à part en disent long sur la crispation ambiante.

Le scénario rappelle un précédent brûlant : Ousmane Dembélé en 2023. À l’époque, déjà, une clause levée par le joueur avait plongé le Barça dans une colère sourde, avant que le transfert vers Paris ne se concrétise après de longues semaines d’attente.

Clause libératoire, diplomatie et attente parisienne

Juridiquement, le Barça ne peut s’opposer au transfert. En Espagne, la clause libératoire, estimée à six millions d’euros, est payée directement par le joueur. Un détail capital qui limite la marge de manœuvre catalane. Mais le PSG avance avec précaution. Soucieux de préserver des relations apaisées avec Barcelone, le club parisien refuse toute brutalité. Si certains proches du dossier évoquent encore une issue incertaine, l’optimisme demeure.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG: Une révélation de la CAN pour l’après-Barcola ?

Mercato PSG : L’Atlético revoit ses plans avec Kang-In Lee !

À voir

Mercato : C’est fait ! Le nouveau génie offensif débarque au Stade Rennais

Mercato : Liam Rosenior répond au PSG pour Enzo Fernandez !