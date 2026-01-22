Ligue 1: Le PSG voyage à Auxerre avec une montagne d’absents

À la veille du déplacement à Auxerre dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a fait le traditionnel point médical d’avant-match. Luis Enrique va devoir faire sans plusieurs absents.

PSG : Fabian Ruiz et six joueurs forfaits pour Auxerre

Ce vendredi, à 20 heures, au Stade de l’Abbé Deschamps, le PSG affrontera l’AJ Auxerre, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Après une défaite frustrante au Portugal sur le terrain du Sporting en Ligue des Champions (1-2), le Paris Saint-Germain aura à coeur de retrouver du sourire avec une victoire en Championnat face aux Auxerrois. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de sept joueurs.

Kang-In Lee, Quentin Ndjantou, Matvey Safonov et Joao Neves sont toujours à l’infirmerie. Achraf Hakimi et Nuno Mendes se contenteront d’un travail en salle, tandis que Fabian Ruiz, victime d’un choc face au Sporting CP, sera forfait face aux hommes de Christophe Pélissier. Les Parisiens auront l’occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur le RC Lens, qui affrontera l’Olympique de Marseille samedi.

Par contre, Ibrahim Mbaye, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, est de retour dans le groupe de Luis Enrique et est opérationnel pour ce match. L’attaquant de 17 ans pourrait même être titulaire ce vendredi soir. Découvrez le point médical du PSG avant la rencontre de la 19e journée de Ligue 1 et le déplacement à Auxerre.

« Suite à un choc reçu au genou gauche contre le Sporting CP, Fabian Ruiz restera en soins en cette fin de semaine. Achraf Hakimi et Nuno Mendes effectueront un travail en salle en cette fin de semaine. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins. Lee Kang-In, Joao Neves et Matvey Safonov poursuivent un travail adapté », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

