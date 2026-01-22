ASSE : Le patron est de retour, il annonce la couleur

De retour d’une longue blessure, Chico Lamba a retrouvé sa place de patron de la défense de l’ASSE. Avant le match contre le Stade de Reims, il rappelle l’objectif unique des Verts.

Chico Lamba : « Ça fait du bien d’être de retour »

Absent depuis le 4 octobre 2025, Chico Lamba rejoué avec l’ASSE, samedi dernier (17 janvier 2026), face à Clermont Foot (1-0). Grâce sa solidité et à son sens de l’anticipation aux côtés de Mickaël Nadé, il a contribué au clean sheet réalisé par des Verts, lors de la 19e journée de championnat.

Victime d’une blessure musculaire aux adducteurs, le défenseur central avait été opéré ensuite. Après trois mois et demi d’indisponibilité, il se réjouit de retrouver le terrain. « Ça fait du bien d’être de retour après une si longue absence ! C’est toujours compliqué, surtout quand on vient d’arriver dans un club, d’être éloigné des terrains si longtemps », a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Le défenseur portugais ramène la sérénité et la confiance

Le Portugais de 22 ans a rassuré ensuite sur ses premières sensations après 90 minutes disputées : « Je me sens bien, c’est bon de revenir, j’ai eu des bonnes sensations lors du match contre Clermont, c’est positif ».

Titulaire lors des 9 premières journées de Ligue 2 avant sa blessure, Chico Lamba avait instauré la sérénité et la confiance dans la défense de l’AS Saint-Etienne. Fort de ses qualités techniques et athlétiques, il avait contribué aux 6 victoires et 4 clean sheet des Verts en début de saison. Avec lui, les Verts avaient concédé une seule défaite et deux nuls.

Lamba annonce une bonne deuxième partie de saison

Pour son grand retour, le joueur recruté au FC Arouca (Portugal) a signé une victoire et un 5e clean sheet contre les Clermontois. Ce qui est de bon augure pour la seconde phase décisive de la saison. « Le coach m’a donné de la confiance, il sait que ce n’est jamais facile de revenir d’une longue absence, surtout dans un match qu’on se devait de gagner. Je n’ai pas ressenti de pression supplémentaire », a-t-il souligné.

À peine revenu de blessure, Chico Lamba est déjà en ordre de bataille pour la remontée en Ligue 1. « On a envie que cette deuxième partie de saison soit bonne. Collectivement, tout le monde sait ce qu’on veut obtenir. Pour nous, pour les supporters, on doit donner le meilleur », a-t-il déclaré.

