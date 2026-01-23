Mercato : C’est fait ! Le nouveau génie offensif débarque au Stade Rennais

Le Stade Rennais FC frappe un grand coup sur le mercato d’hiver. Sebastian Szymański, international polonais, rejoint le club breton et promet de dynamiter le secteur offensif des Rouge et Noir.

Mercato Stade Rennais : Sebastian Szymański, un profil taillé pour le Roazhon Park

Après plusieurs semaines d’attente, Sebastian Szymański est officiellement un Rouge et Noir. Le jeune international polonais débarque de Fenerbahçe pour les trois prochaines années. À 26 ans, il arrive au Stade Rennais avec une expérience européenne déjà solide. Formé au Legia Varsovie, le milieu offensif s’est imposé rapidement dans l’équipe première, en remportant le championnat dès sa première saison et en glanant trois trophées nationaux en tout.

Son passage au Dynamo Moscou et à Feyenoord a confirmé son rôle de joueur collectif capable de marquer et de créer, avec un total de 134 matchs et plus de 50 contributions directes (buts + passes) en Europe. Le natif de Biała Podlaska combine rapidité, vision du jeu et polyvalence. « Sebastian a une qualité technique importante, cette touche différente, il peut jouer dans un milieu à trois ou en 10, à droite, à gauche et dans un demi-couloir », a déclaré Habib Beye. Rennes mise donc sur un joueur capable de varier son attaque et d’apporter de la créativité là où le club en a le plus besoin.

Une saison de football se construit brique par brique 🧱#Szymański2029 pic.twitter.com/6NdkJ6DF0j — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 22, 2026

Une arrivée stratégique pour renforcer l’offensive

Le SRFC ne cache pas ses ambitions : Sebastian Szymański doit devenir le maître à jouer du club breton. Son profil colle parfaitement au style offensif recherché par les entraîneurs rennais, capable de combiner percussion, passe décisive et efficacité sur coups de pied arrêtés. « Lui et Ludo’ Blas vont nous apporter un supplément technique, c’est important d’avoir deux joueurs avec cette justesse », ajoute Beye.

Avec ses 60 matchs européens et son expérience dans des clubs de premier plan, Szymański arrive pour épauler et dynamiser le Roazhon Park. L’international polonais, qui portera le numéro 17, pourrait rapidement devenir la pièce maîtresse de l’animation offensive rennaise et séduire un public déjà impatient de le voir évoluer. Entre talent, polyvalence et leadership technique, Rennes tient son nouvel atout majeur pour les saisons à venir.

