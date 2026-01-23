INFO Mercato : OM proche de se séparer d’un défenseur !

Le mercato de l’OM s’accélère avec l’arrivée de nouvelles recrues prometteuses. Mais un départ en défense prend aussi forme à Marseille. Ulisses Garcia se rapproche de l’Italie.

Mercato OM : Ulisses Garcia proche du Hellas Vérone

L’Olympique de Marseille vient de frapper un coup double sur le mercato. Quinten Timber et Ethan Nwaneri ont rejoint le navire OM. Les deux nouvelles recrues devraient être opérationnelles pour le match de samedi contre le RC Lens. En attendant, le dégraissage se poursuit en interne.

Robinio Vaz et Ruben Blanco ont quitté l’OM cet hiver. Et un autre Marseillais s’apprête à faire ses valises. Il est question d’Ulisses Garcia. Le latéral gauche suisse ne rentre pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi. La preuve ? Il n’a disputé que six petites rencontres depuis le début de la saison.

Négociations en cours autour d’un prêt

Ce statut d’indésirable pousse la direction de l’OM à lui trouver une porte de sortie. C’est chose faite ! Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, un accord solide se dessine avec le Hellas Vérone. Les discussions portent actuellement sur un prêt assorti d’une option d’achat qui deviendrait obligatoire. Elles ont de grandes chances d’aboutir.

Ulisses Garcia privilégierait nettement une expérience en Serie A. Même si les Young Boys de Berne tentent de le ramener au pays. Ce prêt sera l’occasion pour lui de découvrir un nouveau championnat. Cela permettra aussi à l’OM d’alléger la masse salariale tout en libérant une place dans le vestiaire. Les échanges se poursuivent entre chaque partie.

