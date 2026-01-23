Mercato PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Dro Fernandez

Les dirigeants du PSG font feu de tout bois pour boucler le transfert de Dro Fernandez pendant ce mercato hivernal. Le milieu offensif est dans une situation compliquée en Catalogne.

Mercato PSG : Ça chauffe pour l’arrivée de Dro Fernandez

Beaucoup de rumeurs, mais peu de mouvements du côté du PSG cet hiver. Discret sur le marché hivernal, le Paris Saint-Germain n’a, à ce stade, officialisé aucune arrivée. Pourtant, depuis plusieurs jours, un dossier agite fortement l’actualité parisienne : celui de Dro Fernandez. En attendant que l’opération se débloque, le jeune milieu offensif paierait déjà à Barcelone les conséquences de l’intérêt du PSG.

La semaine dernière, L’Équipe révélait l’activation d’une piste parisienne encore tenue secrète. Quelques jours plus tard, le voile était levé. La presse française et espagnole confirmait l’identité de la cible : Dro Fernandez, pur produit de la Masia.

Le milieu offensif de 18 ans a déjà goûté à l’équipe première du FC Barcelone, avec quatre apparitions cette saison. Le Paris SG serait chaud pour lever sa clause libératoire, fixée à 6 M€. Les pensionnaires du Parc des Princes ont prévu de boucler son arrivée avant la fermeture du mercato, programmée au 2 février. Un contrat de quatre ans et demi est même évoqué. Mais malgré ces avancées, le dossier reste au point mort.

Pendant que les négociations stagnent, la situation de Dro Fernandez se tend en Catalogne. Selon SPORT, le joueur aurait été écarté des séances collectives dirigées par Hans-Dieter Flick. Ceci à cause des discussions en cours avec le PSG. En attendant une issue définitive, le jeune Espagnol s’entraînerait à part, suspendu entre deux clubs et un avenir encore incertain.

