Mercato : le Stade Rennais déchire l’offre de Chelsea

Chelsea est passé à l’attaque pour le jeune roc, Jérémy Jacquet. Le Stade Rennais résiste et attend le jackpot.

Mercato Stade Rennais : Chelsea insiste, Jérémy Jacquet vers la Premier League ?

Très courtisé depuis plusieurs mois, Jérémy Jacquet pourrait quitter la Bretagne avant la fin de ce mercato hivernal. Le Stade Rennais résiste mais il pourrait craquer suite à la pression des cadors européens. Chelsea fait le forcing pour déloger la pépite cet hiver. Les Blues sont prêts à faire de folie pour réussir ce coup.

Selon les indiscrétions, les dirigeants rennais visent au moins 60 millions d’euros. Les Anglais auraient lâché une première offre de 45 millions d’euros pour le roc tricolore. Les pensionnaires du Roazhon Park ont refusé. Pas question de brader cette perle rare.

Chelsea envisage de revoir son offre à la hausse pour répondre aux exigences financières du club breton. Pourtant, la décision du Stade Rennais FC est de conserver le joueur au moins jusqu’à la fin de la saison. Mais face à une offre XXL, le Stade Rennais pourrait être contraint de céder, comme tant d’autres avant lui.

Avec un peu plus de 50 matchs professionnels, Jérémy Jacquet attise déjà toutes les convoitises. Le sort du solide défenseur pourrait être scellé dans les prochains jours. Rennes espère gagner du temps et repousser le deal à l’été prochain, mais Chelsea, prêt à sortir le chéquier, semble déterminé à ne pas attendre.

