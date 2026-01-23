Mercato RC Lens : Jonas Adjetey proche de signer ?

La direction du RC Lens négocie un super deal en Suisse pour ce mercato hivernal. Jonas Adjetey est la priorité du club artésien.

Mercato RC Lens : Jonas Adjetey attendu à Lens cet hiver ?

La direction du RC Lens s’active dans les derniers jours du mercato hivernal pour frapper de jolis coups. L’équipe de Pierre Sage est très solide et étonne cette saison. Les Sang et Or ont pris la tête du championnat depuis plusieurs semaines et continuent de tout broyer sur leur chemin. Leur prochaine victime pourrait être l’Olympique de Marseille.

Malgré cette grande forme, les Lensois ont besoin de deux ou trois renforts pour la seconde partie de la saison. Désireux de renforcer son secteur défensif, le club artésien explore actuellement une option en Suisse. Selon Africa Foot, les Sang et Or se seraient positionnés sur Jonas Adjetey. Le défenseur central de 22 ans évolue au FC Bâle et compte déjà sept sélections avec le Ghana.

Lié au club suisse jusqu’en juin 2028, le natif d’Accra attise les convoitises sur le marché, puisque Galatasaray suivrait également son profil. Les dirigeants lensois auraient d’ores et déjà engagé des discussions avec l’entourage du joueur. Un accord pourrait intervenir rapidement. Cette saison, Adjetey a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues. Il montre de très belles qualités. Transfertmarkt l’évalue à 7 millions d’euros.

