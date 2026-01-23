Mercato OL : Feu vert pour l’arrivée de Catamo ?

Les dirigeants de l’OL se lancent sur le serial buteur Geny Catamo pour ce mercato hivernal. Les Portugais ont fixé le tarif pour le joueur.

Mercato OL : Geny Catamo dans le viseur de Lyon

L’OL a réalisé de jolis coups pendant ce mercato hivernal. Les Gones ont bouclé l’arrivée d’Endrick sous forme de prêt, ainsi que celle du milieu danois Noah Nartey pour 7,5 M€ (plus 2,5 M€ de bonus). Et ils ne sont pas encore satisfaits. D’autres renforts sont attendus à Lyon avant la fermeture de ce marché des transferts.

Selon les indiscrétions, le club rhodanien aurait craqué pour Geny Catamo et a entamé des pourparlers avec le Sporting CP autour d’une opération estimée à 15 millions d’euros. Geny Catamo s’est illustré récemment sur la scène européenne, notamment face au PSG en Ligue des champions (victoire 2-1 du Sporting). International mozambicain (42 sélections, 15 buts), il a également mis tout le monde d’accord lors de la dernière CAN au Maroc, avec deux buts et une passe décisive.

En club, Geny Catamo surfe sur les vagues du succès. Il a claqué 5 pions et servi 3 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Le Sporting CP serait ouvert à un départ de son prolifique ailier. La clause libératoire du Mozambicain est fixée à 60 M€. Mais les Portugais demandent 20 M€ pour boucler le deal. Les dirigeants lyonnais, quant à eux, préparent une offre de 15 M€. Pour le moment, rien ne montre que le phénomène mozambicain va poser ses valises à l’Olympique Lyonnais cet hiver.

