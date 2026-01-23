Mercato OM : Accord conclu pour Genesis Antwi ?

La direction de l’OM bouge les lignes pour s’offrir le jeune crack suédois, Genesis Antwi pendant ce mercato hivernal. Mais des clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato OM : Genesis Antwi dans le viseur de Marseille

À l’approche de la clôture du mercato hivernal, la direction de l’OM intensifie ses manœuvres en coulisses. Parmi les pistes explorées, une mène en Angleterre, du côté de Chelsea. D’après le journaliste Rudy Galetti, les dirigeants marseillais se seraient positionnés sur Genesis Antwi.

Le latéral droit suédois, international Espoirs, est lié aux Blues jusqu’en juin 2028. À l’OM, son profil est étudié pour renforcer le couloir droit et instaurer une concurrence accrue à un Benjamin Pavard en difficulté ces dernières semaines. Un dossier toutefois loin d’être simple.

Le club phocéen n’est pas seul sur le coup. Du beau monde fait des yeux doux à la pépite de Chelsea. L’AS Roma et l’OGC Nice sont tous chauds pour attirer le roc suédois avant la fermeture du marché des transferts. Sur Tranfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 350 000 euros. Mais les Blues vont exiger un montant bien supérieur avant de passer à la table des négociations.

Cette saison, Antwi partage son temps entre la réserve de Chelsea et les U19 engagés en UEFA Youth League. Le Suédois a claqué deux pions et délivré quatre passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues.

