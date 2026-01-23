Mercato PSG : C’est acté ! Il va signer au Paris SG jusqu’en 2029

Fabian Ruiz ne quittera pas le PSG de sitôt. Le milieu espagnol, déjà apprécié des supporters, s’apprête à prolonger son aventure parisienne jusqu’en 2029.

Mercato PSG : Le PSG sécurise son numéro 8

Arrivé à Paris à l’été 2022 pour 22,5 millions d’euros en provenance de Naples, Fabian Ruiz a pris le temps mais a fini par conquérir le cœur des fans du Parc des Princes. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur espagnol était déjà un pilier du milieu parisien. Mais face à l’intérêt croissant d’autres clubs européens, la direction n’a pas attendu pour agir.

Lire aussi : Transfert-choc : Le Real vient chercher Fabian Ruiz au Paris SG !

À voir

Stade Rennais : Estéban Lepaul déclare la guerre à Greenwood

Le PSG a donc décidé de boucler sa prolongation, confirmant sa volonté de bâtir autour de son numéro 8. Selon les dernières informations du journaliste Nicolo Schira, Fabian Ruiz devrait prolonger son bail de deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2029. Une excellente nouvelle pour les ambitions sportives du club et pour les supporters, ravis de voir leur milieu rester fidèle.

Fabian Ruiz, un avenir prometteur à Paris

À 29 ans, Fabian Ruiz est à son apogée et représente une pièce maîtresse dans le schéma tactique parisien. Sa vision de jeu, sa capacité à organiser le jeu et à distiller des passes décisives en font un joueur incontournable pour Luis Enrique et pour les objectifs du Paris Saint-Germain sur la scène européenne.

Cette prolongation montre aussi la détermination du Paris SG à conserver ses cadres et à sécuriser son effectif pour les saisons à venir. Les discussions entre le club et le joueur ont été menées avec soin, signe d’un projet sportif clair. Les fans peuvent donc se réjouir : Fabian Ruiz restera à Paris, fidèle au maillot et aux couleurs parisiennes, au moins jusqu’en 2029.

Lire aussi sur le PSG :

PSG-Barça, guerre froide autour du prodige Dro Fernandez

Ligue 1: Le PSG voyage à Auxerre avec une montagne d’absents

À voir

Tagliafico blessé : l’OL en alerte maximale !

Mercato PSG: Une révélation de la CAN pour l’après-Barcola ?