Mercato RC Lens : C’est confirmé, un serial buteur va signer

Ça se bouscule pour l’avenir du prolifique buteur, Wesley Saïd au RC Lens. Le joueur fixe ses conditions pour prolonger son contrat.

Mercato RC Lens : Wesley Saïd va-t-il rester à Lens ?

Wesley Saïd surfe sur les vagues du succès cette saison. Libéré physiquement, le natif de Noisy-le-Grand se rapproche de son meilleur exercice en carrière, jusque-là établi lors de la saison 2017-2018 avec Dijon (9 buts en 31 matchs). Sur les quatre dernières journées, l’ancien Dijonnais a fait trembler les filets à trois reprises.

Son total grimpe désormais à huit buts en 18 matchs de championnat. Il forme un duo de feu avec Odsonne Édouard. C’est le deuxième duo offensif le plus prolifique de Ligue 1 cette saison (15 buts), derrière le tandem marseillais Greenwood-Aubameyang (17 réalisations).

Mais une question taraude les esprits : cet exercice sera-t-il son dernier sous le maillot lensois, désormais dirigé par Pierre Sage ? Le contrat de Wesley Saïd prendra fin en juin prochain. Mais jusqu’à présent, il n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau bail et cela inquiète les dirigeants lensois.

Wesley Saïd ne cache pas son attachement au Racing Club de Lens. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, l’attaquant a exprimé son envie de poursuivre l’aventure à Bollaert-Delelis. Le crack français et ses dirigeants ont déjà entamé des pourparlers. Mais certains bloquent les négociations.

Selon Radio Gaillette, il s’agit du salaire et de la durée du futur contrat. Performant et redevenu incontournable, Wesley Saïd veut revoir ses émoluments à la hausse. Son salaire actuel, estimé à 2,5 M€ bruts annuels par Capology, fait de lui le huitième joueur le mieux payé de l’effectif lensois.

