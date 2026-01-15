OL : Pierre Sage continue de régler ses comptes avec Textor

Limogé de l’OL en janvier 2025, Pierre Sage a bien rebondi au RC Lens. Mais il en veut encore à John Textor pour son éviction inattendue à mi-saison.

L’ex-coach de l’OL reproche à Textor de l’avoir privé brutalement de sa passion

Un an après son départ forcé de l’OL, Pierre Sage n’a toujours pas digéré entièrement la décision de John Textor. Dans une interview accordée à L’Équipe, il avoue avoir été touché profondément par son limogeage, en pleine saison. L’ancien entraîneur de Lyon a ressenti un grand vide, un manque, après son départ du club rhodanien.

Une période difficile sur laquelle il est revenu dans ses confidences au quotidien sportif. « L’année 2025 a très mal commencé pour moi, le 27 janvier (date de son limogeage officiel de l’Olympqiue Lyonnais) », a-t-il déclaré.

Pierre Sage estime avoir été coupé du football, sa passion, entre février et juin 2025, avant de rebondir au RC Lens. « Après, il y a eu une période sans football qui a été encore pire, le fait de ne pas vivre sa passion au quotidien, ça m’a vraiment manqué. Depuis début juin, j’ai retrouvé le sourire et l’allant nécessaire pour mener à bien ma vie professionnelle », a-t-il souligné.

Pierre Sage : « Quand tu gagnes, on ne t’embête pas »

La saison dernière, le bilan du technicien français était de 8 victoires, 6 nuls et 5 défaites en 19 journées de Ligue 1. Son équipe était 6e au classement, à 4 points du podium, lorsqu’il avait été remercié. Néanmoins, il reconnaît que c’est la règle dans tous les clubs.

« Malgré tout, il y a une chose qui est certaine, commune aux deux clubs (Lyon et Lens, ndlr), c’est que quand tu gagnes, on ne t’embête pas », a déclaré le nouveau coach des Lensois. Il est important de noter que Pierre Sage est l’actuel leader de la Ligue 1 avec le RC Lens. Son équipe devance le PSG d’un petit point.

