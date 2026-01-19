Mercato RC Lens : C’est fait, un crack débarque à Lens !

Le RC Lens s’offre un nouveau gardien de but pendant ce mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Mathieu Gorgelin est Lensois !

Toute roule pour le RC Lens de Pierre Sage cette saison. Les Sang et Or broient tout sur leur passage en Ligue 1 comme en Coupe de France. Ils sont actuellement leaders du championnat devant le Paris Saint-Germain. Les Lensois menacent dangereusement le PSG pour le titre. S’ils maintiennent la même forme, la même pression, ils pourraient remporter le sacre à la fin de cette campagne.

Et pour y arriver, Pierre Sage demande de renforts. Et ses dirigeants l’ont écouté et bouclé une nouvelle arrivée. Le gardien de but français, Mathieu Gorgelin pose officiellement ses valises en Artois. Il s’est engagé avec le Racing Club de Lens jusqu’à la fin de cette saison. Il est libre sur le marché après son départ du Havre AC. Au RCL, le portier français sera la doublure de Robin Risser.

Les pensionnaires du stade Bollaert se sont mis à la recherche d’un nouveau gardien de but après la grave blessure de Régis Gurtner. Ce dernier est out pour plusieurs mois. Un nouveau crack est désormais là pour compenser le vide.

