Mercato ASSE : Communiqué officiel pour une signature

L’ASSE a officialisé une nouvelle recrue hivernale, dans un communiqué officiel publiée sur son site internet, à 10 jours de la fin du mercato.

Mercato : Tyler Isgrig renforce l’équipe de l’ASSE féminin

Une nouvelle joueuse a rejoint l’équipe de l’ASSE féminin. Tyler Isgrig est la troisième recrue hivernale des Vertes, après Moira Kelley et Kaylan Bradford-Williams. Elle s’est engagée jusqu’en juin 2027 et portera le numéro 2. Évoluant au poste de milieu offensive, l’Américaine est en provenance de l’Université de Baylor au Texas aux États-Unis.

Grâce à ses performances avec son ancien club, Tyler Isgrig a décroché le trophée de milieu de terrain de l’année de la conférence Big XII. Elle fait également partie des All-American, une distinction décernée aux meilleures joueuses de la saison. La recrue de l’AS Saint-Etienne s’est distinguée en inscrivant 10 buts et en délivrant 8 passes décisives.

Isgrig : « Je suis ravie de rejoindre Saint-Etienne et de jouer en Europe »

Elle se réjouit de rejoindre une équipe l’Arkema Première Ligue, afin de poursuivre sa progression en Europe. « Je suis ravie de rejoindre l’ASSE et de jouer pour la première fois en Europe et en France ! J’ai hâte de commencer avec mes nouvelles coéquipières et de réaliser une très bonne deuxième partie de saison afin d’atteindre nos objectifs », a-t-elle déclaré.

Joseph : « Tyler Isgrig répond à nos besoins offensifs »

Heureuse d’accueillir une troisième joueuse en renfort cet hiver, Sébastien Joseph livre des détails sur le profil de cette dernière. « Tyler Isgrig va répondre à nos besoins offensifs grâce à ses capacités de finition et son profil polyvalent. Elle est à l’aise des deux pieds et n’hésite pas à prendre des initiatives. Nous espérons qu’elle démontrera toute sa maturité et nous aidera à marquer davantage de buts lors de cette deuxième partie de saison », a réagi l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne féminin.

