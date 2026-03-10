Mercato : L’OM en grand danger pour la succession de Rulli !

Désireux de recruter un nouveau gardien de but pour pousser Geronimo Rulli vers la porte, l’OM est tombé sous le charme d’une révélation de Ligue 1 à ce poste. Mais la concurrence fait déjà rage sur cette piste. Explications.

Mercato OM : Geronimo Rulli remplacé par un crack de Ligue 1 ?

Le RC Lens réalise une saison exceptionnelle en Ligue 1. Dauphin du Paris Saint-Germain, le club artésien peut s’appuyer sur un gardien en pleine explosion : Robin Risser. Arrivé en provenance du RC Strasbourg l’été dernier, le portier de 22 ans s’est imposé comme l’une des révélations du championnat. Mais cette montée en puissance attire désormais les convoitises.

En quête d’un nouveau portier pour remplacer Geronimo Rulli, qui pourrait faire ses valises cet été, l’OM a coach le nom de Risser sur ses tablettes. D’après le journal La Provence, Medhi Benatia a déjà établi le contact avec l’entourage de l’international espoir français.

L’OM serait même déjà prêt à faire une offre concrète pour le recruter dès l’ouverture du mercato estival, même si le RC Lens ne souhaite pas forcément vendre et que l’AC Milan et le LOSC s’intéressent aussi au numéro 40 des Sang et Or. Mais il faudra se méfier de la Premier League dans ce dossier.

La Premier League débarque pour Robin Risser

Depuis le début de la saison, Robin Risser affiche une maturité impressionnante. Réflexes, jeu au pied, autorité dans la surface, le natif de Colmar coche toutes les cases du gardien moderne. Ses performances régulières ont renforcé sa crédibilité au plus haut niveau.

D’après les indiscrétions recueillies par le quotidien Le Parisien, les chances de voir Risser intégrer la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 ont nettement augmenté depuis la régression de Lucas Chevalier dans la hiérarchie des gardiens au Paris SG. Mais la reconnaissance internationale pourrait coûter cher au RC Lens et à l’OM pour Robin Risser.

En effet, selon teamTALK, Newcastle United suit de très près le protégé de Pierre Sage. Le club anglais, soutenu par de puissants investisseurs, prépare l’avenir au poste de gardien. À 33 ans, Nick Pope approche de la fin de son cycle. À la recherche d’un successeur capable d’incarner le projet sur plusieurs saisons, le club anglais serait très intéressé par Risser, qui correspond parfaitement au profil recherché : jeune, performant et à fort potentiel de revente.

En cas d’offre importante venue de Premier League, la tentation pourrait être forte. Sportivement, perdre Risser serait un coup dur. Mais financièrement, une vente record renforcerait les moyens du club pour poursuivre son développement. L’Olympique de Marseille est donc prévenue.

