ASSE Mercato : Nouvelle destination pour Batubinsika

Annoncé vers la Chine cet hiver, Dylan Batubinsika, défenseur de l’ASSE, devrait finalement rebondir en Grèce et ainsi rejoindre Yvann Maçon.

Mercato ASSE : Batubinsika sur le point de rejoindre Maçon à l’AE Larissa en Grèce

Indésirable à l’ASSE depuis l’été dernier et poussé vers la porte de sortie du club, Dylan Batubinsika a été annoncé vers Shenzhen Peng City FC en Chine, pendant ce mercato d’hiver. Selon des sources chinoises, un accord était tout proche pour sa signature en Chenese Super League. Mais contre toute attente, un revirement est évoqué concernant l’avenir du défenseur central des Verts.

Selon les informations de Gazzetta.gr, c’est plutôt en Grèce qu’il se dirige. Il serait sur le point de rejoindre son ancien coéquipier Yvann Maçon à l’AE Larissa. L’international Congolais (15 sélections) sera libéré de ses cinq derniers mois de contrat à l’AS Saint-Etienne, afin de s’engager librement avec l’avant-dernier de la Super League grecque, à en croire la source.

ASSE : Quelques détails à régler pour acter le départ du défenseur

Cependant, Evect fait une précision sur le dossier Batubinsika. D’après le média spécialisé, les négociations sont certes avancées entre Larissa, l’ASSE et le joueur, mais l’accord n’est pas encore conclu. Il reste encore « quelques détails à régler » pour finaliser le départ de l’arrière axial formé au PSG.

Arrivé chez les Verts en juillet 2023, en provenance de Famalicao au Portugal, Dylan Batubinsika a perdu sa place au sein de l’équipe d’Eirik Horneland cette saison. Écarté du groupe professionnelle depuis le début de la saison, il n’a joué qu’un seul match en 19 journées de Ligue 2.

Après les championnats du Portugal, de Belgique (Royal Antwerp), d’Israël (Maccabi Haïfa) et évidemment de France, le joueur de 30 ans (bientôt) va découvrir la première division grecque, si les informations de la source se confirment.

