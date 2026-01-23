ASSE : Horneland prend une décision forte à un poste clé

Avec le retour d’Ebenezer Annan, l’entraîneur de l’ASSE a fait un choix fort en défense, avant le match contre le Stade de Reims, samedi.

L’ASSE a récupéré des joueurs de retour de blessure, dont Ebenezer Annan. Comme Joshua Duffus et Joao Ferreira, il est apte pour affronter le Stade de Reims, samedi (20h) au stade Auguste-Delaune. Eirik Horneland confirmé jeudi en conférence de presse d’avant-match.

Mais le retour de l’arrière latéral gauche Ghanéen soulève évidemment la question du sort de Ben Old. Ce dernier avait été choisi par le coach de l’AS Saint-Etienne pour dépanner au poste. Et il s’y est même bien imposé.

« J’ai vraiment apprécié sa prestation en tant que latéral gauche. Je pense qu’il a vraiment des chances d’évoluer dans ce rôle-là et aussi des qualités pour le faire. Il a un gros volume de course, de l’intensité », avait apprécié le technicien norvégien.

Horneland tranche : « Annan est en forme, mais Ben Old s’est installé »

Interrogé sur le titulaire à gauche face à Reims, Eirik Horneland a tranché. Il apprécie certes la concurrence entre les deux joueurs, mais il estime que le Néo-zélandais a marqué des points en l’absence du Ghanéen.

« Ebenezer Annan est disponible pour le groupe. Il est en forme, mais Ben Old s’est installé sur le côté gauche« , a-t-il déclaré, avant de se réjouir de la saine émulation au poste : « Il y a de la concurrence sur ce côté gauche, c’est un avantage de pouvoir choisir entre ces deux joueurs ».

Il faut souligner que Ben Old, ailier gauche de prédilection, a été repositionné comme défenseur latéral gauche, lors des 6 derniers matchs de l’ASSE. Soit 4 en Ligue 2 et 2 en Coupe de France. Et il a joué ces matchs en intégralité.

