ASSE : Horneland coche déjà un premier nom pour la Ligue 1

Alors que l’ASSE est en ourse pour un retour en Ligue 1, Eirik Horneland annoncé déjà un joueur sur qui il pourrait compter entièrement, si son équipe retrouve l’élite.
ASSE : 7 M€ investis sur Chico Lamba, un pari déjà réussi ?
Les dirigeants de l’ASSE ont maintenu Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili dans leur équipe, malgré la relégation en Ligue 2. Achetés respectivement à 10 M€ et 6 M€, ils voulaient partir et ils avaient des propositions concrètes.
Mieux les décideurs du groupe canadien ont recruté de nouveaux joueurs, à hauteur de 25 M€, pour renforcer l'équipe d'Eirik Horneland. Parmi eux, il y a Chico Lamba, transféré du FC Arouca contre une indemnité de 7 M€ en juillet 2025. Dès son premier match sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, il s'est imposé comme le patron de la défense.
Éloigné du terrain du 4 octobre 2025 au 17 janvier 2026, en raison d’une blessure musculaire, l’arrière central de 22 ans a joué 10 matchs en Ligue 2 en 19 journées. Lors de ces 10 matchs, les Verts ont remporté 7 victoires, contre 1 défaite et 2 nuls. Le Portugais s’est donc imposé comme un solide pilier de la défense stéphanoise.
Horneland : « Lamba a un potentiel taillé pour la Ligue 1 »
Très heureux de le voir de retour après trois mois et demi d’absence, Eirik Horneland ne tarit pas déloges sur lui. « Je pense que Chico Lamba rassure ses partenaires, il les rend meilleurs et leur donne de la confiance. C’est vraiment un joueur qui a une très grande importance pour l’équipe. Il a joué l’Euro avec les espoirs du Portugal, c’est un bon joueur avec de l’expérience », a-t-il encensé, à l’issue du match contre Clermont Foot (1-0).
Engagé par l'ASSE jusqu'en juin 2029, l'imposant défenseur (1,90 m) est parti pour aider le club ligérien à retrouver la Ligue 1. Justement, parlant de Ligue 1, l'entraîneur des Verts assure que la recrue estivale a le niveau d'un joueur de l'élite. « Chico a vraiment ce potentiel pour jouer au plus haut niveau, il est taillé pour la Ligue 1 », a-t-il déclaré ensuite.
Pour l’instant, Eirik Horneland et son équipe sont encore loin de la Ligue 1. Ils sont 3es, à 7 points du leader et à 15 journées de la fin du championnat.
