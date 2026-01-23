ASSE : Trois absents dans le groupe contre le Stade de Reims

L’entraîneur de l’ASSE a dévoilé son groupe pour le déplacement à Reims, samedi, lors de la 20e journée de Ligue 2. Il y a trois absents dans l’équipe d’Eirik Horneland.

ASSE : Davitashvili, N’Guessan et Appiah absents contre Reims

Eirik Horneland a retenu un groupe de 18 joueurs de l’ASSE pour affronter le Stade de Reims, au stade Auguste Delaune, samedi (20h). Trois joueurs manquent à l’appel, en dehors de Maxime Bernauer, dont la saison est terminée, et de Lassana Traoré, qui n’entre pas dans les plans de l’entraîneur des Verts. Ce sont : Zuriko Davistashvili (8 buts), Djylian N’Guessan et Dennis Appiah.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Communiqué officiel pour une signature

Touché et absent contre Clermont samedi dernier, le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne est encore en réathlétisation. Son retour à l’entraînement collectif est espéré lundi prochain. Quant à N’Guessan, il revient de maladie et n’est certainement pas encore au top de sa forme. Concernant Appiah, il semble victime des choix d’Eirik Horneland, à la suite du retour de Joao Ferreira.

Les 18 joueurs de l’ASSE contre le Stade de Reims !

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : E. Annan, J. Ferreira, C. Lamba, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : P. Eymard, M. Jaber, I. Miladinovic, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : A. Boakye, I. cardona, J. Duffus, El Jamali, B. Old, L. Stassin

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE Mercato : Nouvelle destination pour Batubinsika

À voir

OM : Gros coup dur, De Zerbi perd trois cadres avant Lens

ASSE : Horneland coche déjà un premier nom pour la Ligue 1

ASSE : Horneland prend une décision forte à un poste clé