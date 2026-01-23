OL : La révolution Fonseca en marche à l’Olympique Lyonnais

L’OL a validé son billet pour les 8es de finale de la Ligue Europa, face au Young Boys de Berne, avec quatre jeunes joueurs issus de la formation du club rhodanien.

OL : Endrick, Nartey et Ghezzal attendent les 8es de finale de la Ligue Europa

L’OL est qualifié directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa, alors qu’il lui reste encore un dernier match contre le PAOK Salonique, jeudi prochain. Leader de la phase de poule, grâce à ses 6 victoires en 7 journées, l’équipe de Paulo Fonseca est assurée de finir dans la Top 8, synonyme de qualification directe.

Pour la suite de la compétition européenne, en mars prochain, l’Olympique Lyonnais pourra compter sur ses recrues hivernales : Endrick et Noah Nartey, mais aussi Rachid Ghezzal qui n’était pas inscrit sur la première liste UEFA.

OL : Fonseca souligne l’importance des jeunes joueurs de son équipe

L’entraîneur des Gones ne va certainement pas renier ses principes. Il continuera de faire confiance aux jeunes joueurs promus dans son équipe depuis le début de la saison. D’ailleurs, il a tenu à souligner leur apport pour la qualification directe de l’OL, décrochée en Suisse.

« J’estime qu’il y a d’autres choses à valoriser : combien de joueurs issus de notre formation ont eu des minutes dans cette phase de classement ? Ils étaient quatre jeudi soir. Les jeunes ont participé à beaucoup de matchs, et je trouve que c’est important de souligner cette particularité positive », a-t-il fait remarquer.

C3 : Merah, Himbert, De Carvalho, Gonçalves, Rodriguez et Molebe ont tous joué

Khalis Merah (18 ans) était titulaire à Berne, alors que Rémy Himbert (17 ans), Mattys De Carvalho (20 ans) et Thiago Gonçalves (18 ans) sont entrés en jeu, en fin de match. Il faut rappeler qu’Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans) et Enzo Molebe (18 ans) ont fait chacun deux apparitions en Ligue Europa sous les ordres de Paulo Fonseca, cette saison.

