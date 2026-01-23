PSG Mercato : Terrible révélation sur l’arrivée de Chevalier

Depuis l’été passé, Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les cages du PSG. Une arrivée qui ne semble pas faire l’unanimité au sein du vestiaire des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Le vestiaire n’a pas compris l’arrivée de Chevalier

Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a dépensé 55 millions d’euros pour s’attacher les services de Lucas Chevalier. Après une saison 2024-2025 légendaire, le club de la capitale a décidé de bouleverser son effectif au poste de gardien de but. L’international français de 24 ans a ainsi quitté les rangs du LOSC pour venir remplacer l’immense Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City pour 30 millions d’euros.

Mais après six mois de compétitions, le PSG, qui avait en son rang le meilleur gardien du monde avec l’Italien de 26 ans, semble déjà déçu des performances de son remplaçant. Chevalier multiplie les erreurs et ne parvient pas à vraiment rassurer ses coéquipiers lors des joutes importantes de Ligue des Champions.

D’ailleurs, le quotidien L’Équipe rapporte que le vestiaire du Paris SG n’aurait pas du tout compris le choix fort du club de se séparer de Donnarumma, tant l’ancien portier de l’AC Milan s’était imposé comme un leader naturel.

Influent, respecté et déjà totalement intégré, Donnarumma incarnait une vraie assurance derrière une équipe portée vers l’avant. Son remplacement par Lucas Chevalier, malgré le potentiel reconnu du natif de Calais, aura donc suscité de réelles interrogations en interne.

