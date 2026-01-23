Coup dur à l’OM : De Zerbi avoue une erreur avant le RC Lens

Après la claque reçue contre Liverpool (03), l’OM tentera de se relever contre le RC Lens. Roberto De Zerbi se présentera cependant avec une défense décimée par les blessures. L’entraîneur italien est même rongé par l’absence d’Emerson.

OM-RC Lens : Le mea culpa inattendu de De Zerbi pour Emerson

L’Olympique de Marseille arrive à un tournant de sa saison. Les hommes de Roberto De Zerbi accueillent ce samedi le leader du Championnat, le RC Lens. Huit points séparent les deux équipes. Autant dire que ce duel au sommet est perçu comme l’ultime chance pour l’OM de se relancer dans la course au titre.

Sauf que cette rencontre se jouera dans un contexte particulier : la défense marseillaise est affectée par des absences considérables. A commencer le forfait d’Emerson Palmieri. Le latéral gauche de l’OM est touché à la cuisse gauche. Ce qui pèse lourdement sur les plans de De Zerbi.

Le coach italien a même assumé la responsabilité de cette blessure. De Zerbi a admis avoir ignoré les signes de fatigue manifestés par son joueur. Il regrette de n’avoir pas mieux protégé l’intégrité physique du défenseur. « C’est une erreur de ma part », a-t-il confessé devant la presse.

Nayef Aguerd est incertain pour ce choc

L’absence d’Emerson Palmieri est un coup dur pour l’OM. Il devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Le tableau s’assombrit avec l’incertitude autour de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain est revenu de la CAN avec un coup reçu contre le Sénégal. Il s’est entraîné à l’écart du groupe.

Sa participation contre le RC Lens est incertaine. « Aguerd s’entraînait à part vendredi. Donc on verra », a indiqué De Zerbi. Le technicien italien devrait aligner Facundo Medina ou Michael Murillo pour compenser ces absences. L’OM devra faire preuve d’une résilience héroïque en vue de battre leader lensois.

