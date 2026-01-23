Transfert-choc : La Premier League veut faire craquer le PSG

Le PSG va-t-il réussir à conserver tout son monde au terme de ce mercato hivernal ? En tout cas, deux clubs anglais font le pressing pour déloger un attaquant des Rouge et Bleu avant le 2 février prochain.

Mercato : Deux clubs anglais veulent recruter le meilleur buteur du PSG

La Premier League souhaite attirer un avant-centre du PSG. Loin d’être un titulaire indiscutable, Gonçalo Ramos est certainement déçu de son temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Et cela tombe bien, puisque deux clubs anglais sont prêts à lui offrir une place de titulaire. En effet, si l’on en croit les informations du spécialiste mercato Ekrem Konur, l’attaquant de 24 ans figurerait sur les tablettes d’Aston Villa et Crystal Palace.

Malgré un rôle de doublure derrière Ousmane Dembélé et un temps de jeu limité, l’international portugais est le meilleur buteur du PSG sur ce début de saison, avec notamment 10 réalisations, inscrites pour la plupart lorsqu’il est entré en jeu. Récemment, son nom a été annoncé à l’Atletico Madrid, où Diego Simeone le verrait comme le profil idéal pour prendre la place d’Alexander Sorloth.

Mais le super joker de Luis Enrique plaît aussi en Premier League. Après Ekrem Konur, le journaliste Duncan Castles confirme qu’Aston Villa et Crystal Palace ont effectivement manifesté un intérêt auprès du Paris Saint-Germain pour Gonçalo Ramos.

Les deux pensionnaires de la Premier League, encore engagés dans une Coupe d’Europe, sont à la recherche d’un attaquant de pointe. Toutefois, le Champion de France et d’Europe en titre ne compte pas se séparer de son numéro 9 lors de ce mercato d’hiver.

Le Paris SG bloque Gonçalo Ramos cet hiver

Cette saison, le PSG a du mal à avoir son effectif au complet et doit souvent faire face à de nombreux blessés. Luis Enrique ne peut clairement donc pas se permettre de se séparer de Gonçalo Ramos cet hiver, à moins de lui trouver un remplaçant. Mais le timing risque d’être beaucoup trop court. Néanmoins, un transfert pourrait se concrétiser l’été prochain.

Il ne serait pas étonnant que l’ancien buteur du Benfica Lisbonne demande un départ, afin d’obtenir plus de temps de jeu, notamment pour récupérer une place de titulaire en sélection. Le style de jeu de Diego Simeone à l’Atletico Madrid pourrait très bien correspondre aux qualités de Ramos, mais Crystal Palace n’est pas non plus une destination à négliger.

En cas de départ de Jean-Philippe Mateta, le club londonien passera à la vitesse supérieure dans les négociations avec le PSG pour le compatriote de Cristiano Ronaldo. Le journaliste anglais ajoute d’ailleurs que Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, a identifié le successeur de Gonçalo Ramos, même si son identité n’a pas été dévoilée.

