OM : Gros coup dur, De Zerbi perd trois cadres avant Lens

Une mauvaise nouvelle secoue l’OM à quelques heures du choc contre le RC Lens. Roberto De Zerbi a enregistré l’absence de trois à l’entrainement.

OM-RC Lens : De Zerbi face à une hécatombe inattendue

L’inquiétude grandit au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. L’OM doit rebondir après sa défaite contre Liverpool (0-3). Roberto De Zerbi est cependant confronté à un véritable casse-tête . Une hécatombe inattendue secoue l’Olympique de Marseille à l’approche du choc contre le RC Lens.

Le coup le plus dur concerne Emerson Palmieri. Le latéral gauche de l’OM souffre d’une lésion à la cuisse gauche. Cela l’écartera des terrains durant plusieurs semaines. De Zerbi devra trouver une solution d’urgence pour le remplacer dans le couloir gauche.

Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir sont eux-aussi absents

Et comme si cela ne suffisait, la séance d’entraînement de ce vendredi a révélé de nouvelles absences préoccupantes. Le journaliste Bruno Blanzat le confirme, deux joueurs supplémentaires manquaient à l’appel. Il est question de Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir.

Les raisons exactes de leur absence n’ont pas encore été divulguées. Mais ces indisponibilités, à quelques heures du choc OM-RC Lens ressemble à un terrible coup dur pour l’équilibre de l’équipe. De Zerbi perd une grande partie de sa puissance physique dans l’entrejeu avant de recevoir le leader du championnat,

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille devra innover et peut-être lancer prématurément ses recrues hivernales. Ethan Nwaneri et Quinten Timber ont officiellement rejoint le navire OM ce vendredi soir.

