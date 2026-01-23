INFO PSG : Coup de théâtre pour Chevalier après le Sporting

Arrivé l’été passé pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier peine à s’imposer dans les cages du PSG. Si bien que Luis Enrique serait prêt à prendre une décision radicale après la défaite face au Sporting Portugal.

Mercato : Luis Enrique déjà déçu par Lucas Chevalier ?

Encore fautif mardi soir contre le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des Champions, Lucas Chevalier n’a pas du tout arrangé sa situation auprès des supporters du Paris Saint-Germain. « Ce qu’on va retenir sur ce match, c’est qu’une nouvelle fois Chevalier n’est pas décisif », a notamment résumé Johan Micoud, soulignant l’inquiétude autour du niveau actuel de l’ancien portier du LOSC.

Recruté l’été dernier à la demande expresse de Luis Enrique, qui ne voulait plus de Gianluigi Donnarumma, l’international français était censé incarner le gardien moderne capable de s’intégrer dans le style du Paris SG version Luis Enrique, avec un jeu au pied rapide et efficace.

« Le problème, c’est que le Chevalier de Paris n’est pas le Chevalier de Lille. Il n’a plus la même spontanéité, plus la même présence, on le sent hésitant. Il lui faut du temps et de la confiance », expliquait pour sa part le journaliste Laurent Perrin du quotidien Le Parisien. Le spécialiste du club de la capitale assure même que Luis Enrique serait prêt à opérer un choix fort dans son onze de départ dans les semaines à venir.

Lucas Chevalier rétrogradé dans les buts du PSG ?

Pour Laurent Perrin, la situation de Lucas Chevalier pourrait évoluer dans les semaines à venir au Paris Saint-Germain. Avec Matvey Safonov encore absent deux à trois semaines, le Français de 24 ans dispose encore d’un délai pour renverser la tendance, mais Luis Enrique serait totalement disposé à envisager une rotation radicale, laissant planer l’ombre d’un choix stratégique majeur pour la suite de la saison. Surtout que le Russe de 26 ans a su marquer les esprits lors de ses quatre apparitions de cette saison.

« Je pense qu’il n’est plus protégé puisque Luis Enrique avait titularisé Safonov lors de la finale de la Coupe Intercontinentale… Il est trop irrégulier pour être fiable. Si Safonov ne s’était pas fracturé la main gauche, il aurait repris 2026 en tant que titulaire. Par ses prestations, Chevalier alimente un débat que son entraîneur a tout fait pour éviter en début de saison », indique Perrin.

En Espagne, le journal AS confirme cette tendance et rapporte que Luis Enrique compte sur une « compétition saine » avec Matvey Safonov pour stimuler Lucas Chevalier et le pousser à élever son niveau.

