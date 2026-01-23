Mercato OM : Rebondissement, un attaquant proche du LOSC

Après avoir accueilli deux nouvelles recrues, l’OM est en passe de se séparer d’un attaquant. Neal Maupay se rapproche du LOSC.

Mercato OM : Le LOSC accélère pour Neal Maupay

Le dossier Neal Maupay entre dans une phase décisive. L’attaquant franco-argentin est en manque de temps jeu à l’Olympique de Marseille. Il n’a pas disputé qu’une seule rencontre de Ligue 1 cette saison. Cette situation, inconfortable pour les deux parties, rend son départ inéluctable.

Surtout que Neal Maupay est courtisé par plusieurs équipes durant ce mercato. Le FC Séville, Pise, Cremonèse ou encore Paris FC étant à ses trousses. Mais l’ancien attaquant d’Everton se dirige finalement vers le Nord de la France. Le journaliste Alexis Bernard assure que le joueur de 29 ans privilégie un transfert au LOSC afin de relancer sa carrière.

Un accord économique à trouver avec l’Olympique de Marseille

Cet intérêt semble réciproque. Puisque la direction lilloise verrait en lui un profil crédible pour étoffer son attaque et compenser la longue absence d’Hamza Igamane. Toutefois, rien n’est encore signé entre les parties. Le transfert de Neal Maupay à Lille dépendra d’une entente financière entre les deux écuries.

🚨Neal Maupay 🇫🇷 aurait la préférence d’un transfert à Lille mais il faut que le club nordiste trouve un accord avec l’OM qui privilégie un transfert.



Lille qui se dit prêt à négocier pour un transfert et les discussions doivent se poursuivre ce week-end pour tenter d’avancer… pic.twitter.com/oSyVW30GgT — ActuOlympien (@ActuOlympien) January 23, 2026

C’est là que les choses se corsent. La direction de l’OM exige jusqu’ici une vente sèche pour son joueur. Elle ne veut pas entendre parler d’un quelconque prêt. Reste savoir si les Lillois répondront favorablement à ces exigences. Les discussions se poursuivent en interne.

