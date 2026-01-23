Mercato OL : Deux départs validés par Paulo Fonseca

Deux jeunes joueurs de l’équipe de l’OL vont quitter le club, avant la fermeture du mercato d’hiver. Leur départ dans les tuyaux a été confirmé par Paulo Fonseca.

Mercato : Molebe et Gomes Rodriguez en instance de départ

Annoncés sur le départ à l’OL depuis l’ouverture du mercato, Enzo Molebe (18 ans) et Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans) sont en passe de quitter Lyon. Le club rhodanien a décidé de les laisser partir, afin de leur donner l’opportunité d’avoir du temps de jeu dans le club de leur choix. Paulo Fonseca n’a pas fait de mystère sur l’avenir des deux jeunes avant-centres sur qui il ne compte pas.

« Nous voulons les faire jouer, mais ils n’ont pas beaucoup de possibilités maintenant. On travaille pour leur donner du temps de jeu, ils vont partir cet hiver », a-t-il répondu, dans des propos rapportés par Olympique-et-lyonnais.

Seront-ils prêtés ou transférés définitivement ? Aucune précision pour l’heure. La seule certitude pour l’instant, c’est que l’entraîneur de l’OL préfère d’autres jeunes joueurs de son effectif, notamment Rémi Himbert, ailier gauche de 18 ans (bientôt). « Rémi joue maintenant, car lui va rester avec nous et il est notre priorité », a-t-il indiqué.

Notons que la révélation Khalis Merah (18 ans), Mathys de Carvalho (20 ans), Tiago Gonçalves (18 ans) et Rémi Himbert ont pris part au match contre les Young Boys de Berne, jeudi, en Ligue Europa, contrairement à Enzo Molebe et Gomes Rodriguez, restés sur le banc de touche.

