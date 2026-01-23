Mercato PSG : Dro Fernandez annonce son départ au Barça !

Sous contrat jusqu’en juin 2027, la jeune pépite Dro Fernandez ne souhaite pas prolonger avec le Barça. Annoncé tout proche du PSG, prêt à lever sa clause libératoire, le milieu offensif de 18 ans a annoncé son départ à son club formateur.

Mercato PSG : Dro Fernandez a parlé avec Hansi Flick

L’arrivée de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain se dessine de plus en plus. D’après les dernières informations relayées par Fabrice Hawkins, l’international espoir espagnol a récemment rencontré son entraîneur Hansi Flick pour lui signifier de vive voix son choix de changer d’air. Le journaliste de RMC rapporte que cette décision aurait logiquement mis en colère le technicien allemand.

Après cette conversation houleuse avec son coach, Dro Fernandez aurait ensuite réuni ses coéquipiers dans le vestiaire pour les informer de sa prochaine signature en faveur du Paris SG. Le natif de Nigran aurait assuré à ses futurs ex-partenaires que l’officialisation devrait intervenir bien avant la fermeture du marché des transferts de l’hiver, le 2 février prochain.

Disponible à seulement 6 millions d’euros, Dro Fernandez se rapproche donc d’une arrivée chez les Rouge et Bleu, où Luis Enrique l’attend pour l’intégrer rapidement à la rotation au milieu de terrain. Sur les ondes de Marca, Luis Rojo révèle que le pensionnaire de la Masia s’entraîne désormais à l’écart en attendant son transfert au Paris Saint-Germain.

« Dro est mis à l’écart et poursuit son entraînement en solitaire après avoir été empêché de travailler avec l’équipe première. Il attend le dénouement des négociations pour son transfert entre le Barça et le PSG », a déclaré le journaliste espagnol. Une tendance confirmée par un compagnon du jeune homme.

Le Barça et le PSG négocient un accord

À en croire RMC Sport et Diario Sport, les pourparlers entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du FC Barcelone doivent se poursuivre toute la semaine afin de trouver un accord définitif sur les modalités du transfert, notamment autour du paiement de la clause libératoire. D’après Marca, les deux clubs ne veulent justement pas activer la clause de manière sèche.

Le PSG et le Barça seraient entrés dans une négociation pour conclure un transfert autour d’un montant légèrement supérieur, possiblement proche des 10 millions d’euros. L’opération arrangerait tout le monde, puisque les Blaugranas empocheraient 4 millions d’euros de plus que le montant de la clause libératoire du joueur, tandis que le Paris Saint-Germain, de son côté, réaliserait une économie importante sur le plan fiscal en passant par un transfert négocié plutôt que par l’activation directe de la clause.

