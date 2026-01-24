OM : Ethan Nwaneri démarre fort son aventure marseillaise

Ethan Nwaneri n’aura pas attendu longtemps pour faire chavirer l’OM et le Vélodrome. En 13 minutes, le prodige prêté par Arsenal a déjà inscrit son nom dans le récit marseillais pour son premier match en Ligue 1 face au RC Lens.

OM : Ethan Nwaneri, un début éclair sous le ciel du Vélodrome

Treize minutes. Un clin d’œil au département, une éternité pour les défenseurs lensois. À peine arrivé à l’OM, Ethan Nwaneri a transformé la patience en luxe inutile. Le jeune Anglais, âgé de 18 ans, a fait ce que Marseille aime : frapper vite, frapper fort. Après l’ouverture du score d’Amine Gouiri, le Vélodrome attendait un frisson de plus.

Il est venu de la droite, balle au pied, regard calme, inspiration fulgurante. Le public n’a pas eu le temps de respirer. Servi par Pierre-Emile Höjbjerg, Nwaneri a effacé Malang Sarr d’un crochet sec, avant de déposer le ballon dans le but de Risser avec une finesse d’esthète. Un but d’attaquant sûr de son talent, déjà.

