Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Darryl Bakola

Après Robinio Vaz, l’OM en danger pour un autre crack. Le milieu offensif, Darryl Bakola est sur la short-list d’un cador de Serie A pour ce mercato hivernal.

Mercato OM : l’Inter Milan traque Darryl Bakola

Un autre départ pourrait être acté à l’OM avant la fin de ce mercato hivernal. Les dirigeants marseillais attendent un joli chèque pour l’une de leur pépite. L’Inter Milan intensifie ses démarches pour s’attacher les services de Darryl Bakola.

Selon les informations de Média Foot, le club lombard exerce une pression en coulisses pour convaincre l’Olympique de Marseille de céder son jeune milieu de terrain. À Marseille, la porte n’est pas fermée : les dirigeants se montrent à l’écoute. Déjà marqué par le départ de Robinio Vaz vers l’AS Rome, l’OM pourrait voir une autre pépite quitter le navire cet hiver. À 18 ans, Darryl Bakola se retrouve dans une situation similaire.

À voir

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal XXL

Lire aussi : Mercato OM : Coup de théâtre, MU discute pour Greenwood

Les discussions autour d’une prolongation stagnent. Et depuis l’ouverture du mercato, un départ n’est plus écarté. En Italie, Bakola a la cote. Toujours selon Média Foot, l’Inter Milan se positionne comme le club le plus offensif sur ce dossier. Les dirigeants milanais multiplient les initiatives pour séduire à la fois le joueur et l’OM.

Pour avancer, l’Inter peut compter sur une relation solide avec l’OM, bâtie au fil des trois dernières saisons. Les deux formations ont bouclé plusieurs deals. Et un autre est en cours. Reste désormais à savoir si l’offre milanaise sera à la hauteur des attentes marseillaises. Sur Transfertmarkt, la valeur du jeune crack est estimée à 4 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : De Zerbi à Manchester United, confirmation surprise

À voir

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Christ Inao ?

Mercato OM : Après Timber et Nwaneri, Marseille s’offre un autre crack

Mercato OM : L’OGC Nice veut chiper une pépite à Marseille