Mercato OM : Une nouvelle fraîche tombe pour Neal Maupay

Neal Maupay n’est plus en odeur de sainteté à l’OM et cherche une nouvelle destination. Un cador de Ligue 1 lui rend la main pendant ce mercato hivernal.

Mercato OM : le dossier Neal Maupay s’accélère

Indésirable à l’OM, Neal Maupay reste l’un des dossiers chauds de ce mercato d’hiver. L’attaquant français de 29 ans est désormais au centre d’un jeu à trois, entre l’Espagne et la Ligue 1. Si le FC Séville, comme l’a révélé Le 10sport, n’a pas quitté la table des négociations, un club français semble désormais avoir pris une longueur d’avance.

En début de mercato, l’ancien Niçois se rapprochait d’un départ vers la Liga. Getafe et le FC Séville se disputaient alors son profil. Finalement, le club madrilène a choisi Martin Satriano, laissant Séville seul en piste côté espagnol. Depuis, deux prétendants français sont entrés dans la danse.

En Ligue 1, le Paris FC et le LOSC ont manifesté leur intérêt pour relancer Neal Maupay. D’après les informations de Le 10 Sport, le club lillois disposerait même de la préférence du joueur. Un atout non négligeable, à condition toutefois de convaincre l’OM, qui souhaite prioritairement un transfert sec.

Là réside le principal point de blocage. Le FC Séville comme le Paris FC privilégient une arrivée sous forme de prêt. À l’inverse, Lille se montre ouvert à un transfert définitif, ce qui renforce nettement sa candidature aux yeux des dirigeants marseillais. Les discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours afin de rapprocher les positions et, peut-être, débloquer définitivement le dossier.

