Mercato OM : Première réponse pour un crack visé en Serie A

L’OM a reçu une première réponse sèche de Côme, pour un milieu de terrain offensif du club de Serie A en Italie.

Mercato : Côme refuse une offre ferme de l’OM pour Lucas Da Cunha

En quête de renforts pour densifier son entrejeu cet hiver, l’OM tente de récupérer Lucas Da Cunha à Côme. Impressionnant avec le club entraîné par Cesc Fabregas, il est présenté comme l’une des priorités de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille.

Mais la direction phocéenne rencontre un gros souci sur la piste menant vers le capitaine du club lombard. En effet, Côme n’a pas l’intention de se séparer du pilier de son entrejeu, à mi-saison. Actuel 6e du championnat transalpin, le club promu dans l’élite en 2024 vise clairement une place en coupe d’Europe à l’issue du championnat.

Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Côme a refusé une première proposition ferme de l’OM pour Lucas Da Cunha. La porte de sortie est donc fermée pour l’instant pour le Français de 24 ans. Cependant, le club phocéen dispose encore de neuf jours avant la fermeture du mercato hivernal, pour revenir à la charge.

Transféré par l’OGC Nice à 750 000 euros en Lombardie, en janvier 2023, le natif de Roanne s’est imposé dans l’équipe italienne. Grâce à ses performances avec Como, sa valeur est en hausse. Il est désormais évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

