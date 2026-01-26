Mercato PSG : Luis Campos assène un coup dur à Chelsea

Le PSG double les cadors européens pour le prodige Dro Fernandez. Chelsea suivait de près la pépite pour ce mercato hivernal.

Mercato PSG : Un super crack dit oui au Paris SG

La direction du PSG réalise un coup de maître en Catalogne. Les Parisiens ont réussi à déloger un super crack du FC Barcelone cet hiver. Il s’agit de Dro Fernandez. Montant du deal : 8 millions d’euros.

Sous l’impulsion de Luis Enrique, la stratégie parisienne a radicalement changé : finies les stars internationales, place aux jeunes talents mondiaux. Ce virage porte ses fruits. Après un début de mois de janvier calme, les dirigeants parisiens ont accéléré pour boucler l’arrivée du milieu de terrain du FC Barcelone. Un contrat longue durée, courant jusqu’en 2030, attendrait déjà le prodige de 18 ans à Paris.

Les dirigeants parisiens ont damé le pion aux cadors européens. Le PSG n’était pas seul sur le dossier. Selon le journaliste Marc Mechenoua, des clubs comme Chelsea, Manchester City et surtout le Borussia Dortmund qui a formulé plusieurs offres concrètes, étaient sur le coup. Mais Fernandez a tranché : son avenir s’écrira au Parc des Princes. Le joueur est attendu prochainement pour sa visite médicale. Si les formalités administratives sont réglées, il pourrait rejoindre l’entraînement dès lundi ou mardi.

