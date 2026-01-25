Mercato PSG : Campos passe à l’action pour un crack africain

Luis Enrique ne cache pas ses manques actuels au milieu de terrain. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, pourrait donc changer ses plans pour recruter un crack africain avant la fermeture des marchés de l’hiver. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique réclame un renfort du milieu de terrain

Au lendemain d’une victoire sur le fil face à l’AJ Auxerre (1-0), Luis Enrique a publiquement affiché les limites de son effectif, notamment au milieu de terrain. Avec la multiplication des matches et l’avalanche des blessures, la fatigue se fait sentir. L’entraîneur du PSG a donc levé la voix pour réclamer du renfort à sa direction sportive.

Après avoir aligné Ibrahim Mbaye, ailier de 17 ans, au milieu, le technicien espagnol a notamment déclaré : « on a fait ce qu’on a pu. Parce qu’on n’a pas de milieux, donc c’est difficile. » Le Paris Saint-Germain a donc besoin de sang neuf au milieu de terrain afin de porter main forte à Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Conscient de la situation, Luis Campos serait déjà sur les traces d’une pépite de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

Le Paris SG négocie pour signer Christ Inao Oulaï

D’après la presse étrangère, le PSG aurait entamé des négociations pour s’attacher les services du très prometteur milieu de terrain de Trabzonspor, Christ Inao Oulaï. Recruté à l’été 2025 en provenance du SC Bastia pour 5,5 millions d’euros, le joueur de 19 ans s’est rapidement imposé comme une véritable révélation en première division turque, impressionnant par son talent et ses performances exceptionnelles.

Son ascension fulgurante lui a également valu une place en sélection pour la CAN 2025, où il a disputé quatre matches avec la Côte d’Ivoire, éliminée par l’Égypte en quarts de finale. Après Manchester United, Chelsea, Manchester City et le PSV Eindhoven, le Paris Saint-Germain serait à son tour entré dans la danse pour Christ Inao Oulaï. Le club de la capitale française serait prêt à faire une offre selon plusieurs médias, dont Africa Foot.

Mais Luis Campos devra se montrer très généreux parce que les dirigeants de Trabzonspor ont dernièrement refusé une proposition de 40 millions d’euros de Chelsea pour le natif de Yopougon. Pour laisser partir Oulaïfi, encore sous contrat jusqu’en juin 2030, le club turc réclamerait au moins 50 millions d’euros. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.

