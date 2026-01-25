FLASH Mercato : Dro Fernandez confirme son arrivée au PSG !

C’est quasiment fait. Le jeune milieu offensif du Barça, Dro Fernandez, va devenir la première recrue hivernale du PSG dans les prochains jours. Le joueur de 18 ans a lui-même laissé fuite la nouvelle à sa manière.

Mercato : Accord entre le PSG et le Barça pour Dro Fernandez

Le Paris Saint-Germain tient le bon bout pour le recrutement de Dro Fernandez. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2027, l’international espoir espagnol devrait bien rejoindre les rangs du club de la capitale dans les prochains jours, malgré l’agacement discret de son entraîneur Hansi Flick. D’après le Mundo Deportivo, le natif de Nigran a été convaincu par le discours de Luis Enrique et la promesse d’un temps de jeu conséquent au Paris SG, ce qu’il n’a pas à Barcelone.

Le journal catalan annonce même que l’officialisation est attendue dans la semaine. La source ibérique explique que si le feuilleton dure un peu, ce n’est pas par hésitation sportive. Dro Fernandez dispose bien d’une clause libératoire fixée à 6 millions d’euros. Un montant insignifiant pour un club comme le PSG. Seulement, ce type de clause entraîne une fiscalité plus lourde.

Les dirigeants parisiens et leurs homologues barcelonais ont donc ouvert des négociations pour parvenir à un accord pour le transfert de Dro. Et selon Mundo Deportivo, le deal devrait finalement se conclure autour de 8 millions d’euros. L’affaire est désormais bouclée et le joueur devrait débarquer à Paris dans la semaine pour passer sa visite avant de signer son contrat. D’ailleurs, Dro Fernandez a confirmé à sa manière l’avancée de ce dossier.

Mercato – Dro Fernandez envoie un signal fort pour son transfert au PSG

Pedro Fernandez Sarmiento, souvent appelé Dro Fernandez, est annoncé très proche du Paris Saint-Germain cet hiver. Le milieu de 18 ans ne veut pas prolonger son contrat qui s’arrête en 2027 au FC Barcelone et dispose d’une clause libératoire à 6 millions d’euros dont le PSG devrait profiter.

Ce dimanche, on a pu voir qu’il suit désormais les joueurs et le coach parisien sur les réseaux sociaux. Ce n’est toujours pas l’officialisation du transfert, alors on continue d’attendre. Cependant, on a déjà pu voir pour plusieurs dossiers ces dernières années que c’est un signe fort. En général, la signature vient peu après.

