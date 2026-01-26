Mercato PSG : Luis Campos répond cash à Aston Villa

Ibrahim Mbaye affole l’Europe pendant ce mercato hivernal. Le PSG ferme la porte à son départ.

Mercato PSG : la décision est prise pour Ibrahim Mbaye

Le jeune ailier, Ibrahim Mbaye est devenu la cible de plusieurs cadors européens. Face à cet intérêt croissant, la direction du PSG a pris une position ferme concernant l’avenir de son prodige.

Après un début d’exercice moins solide, Ibrahim Mbaye semble enfin avoir lancé sa saison. L’étincelle s’est produite juste avant son départ pour la CAN, où il s’est illustré par un but en pleine lucarne face au Stade Rennais.

Fort de son titre de champion d’Afrique avec les Lions de la Teranga, le crack parisien est revenu avec une pleine confiance. Cette dynamique positive lui a d’ailleurs permis d’honorer une titularisation vendredi dernier lors de la victoire contre Auxerre. Ses performances suscitent l’intérêt des cadors européens. Selon le journaliste Florian Plettenberg, plusieurs écuries mettent les bouchées doubles pour tenter de l’arracher avant la clôture du marché hivernal.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos assène un coup dur à Chelsea

Lire aussi : PSG Mercato : Accord total ! Dro Fernandez attendu à Paris

En Angleterre, deux clubs se montrent insistants. Il s’agit de Chelsea et d’Aston Villa. Des offres concrètes pourraient être formulées d’ici le 31 janvier pour tester la résistance des dirigeants parisiens. Le Paris Saint-Germain ne semble pas disposé à négocier. Luis Enrique, séduit par l’évolution du joueur, compte sur lui pour la seconde partie de saison.

Sauf proposition financière jugée XXL et irrefusable, la porte restera close. De son côté, le joueur aurait pris sa décision. Heureux à Paris, Ibrahim Mbaye souhaite terminer la saison sous les ordres du technicien espagnol afin de s’imposer dans le onze de départ.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Luis Campos assène un coup dur à Chelsea

À voir

Mercato OM : Himad Abdelli en route pour Marseille ?

Panique au PSG : un nouveau joyau prêt à claquer la porte ?

Coup dur pour le PSG : un géant prêt à lâcher 100M€