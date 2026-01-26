Bruges-OM : Un choix fort de l’UEFA divise Marseille !

C’est ce mardi soir que l’OM joue son avenir européen face au FC Bruges. L’UEFA a désigné Marco Guida pour officier lors de ce choc. Ce choix divise déjà les supporters marseillais.

Bruges-OM : Marco Guida au sifflet, un choix qui crée la polémique

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Les hommes de Roberto De Zerbi le savent très bien. Ils devront obtenir un résultat positif ce mercredi 28 face au FC Bruges en vue d’accéder aux barrages de Ligue des champions. Tel est l’objectif pour cette ultime journée de phase de ligue,

Et pour arbitrer ce choc en Belgique, l’UEFA a porté son choix sur Marco Guida. Cet arbitre italien est un habitué de la Serie A. Il a déjà officié sur de grandes affiches continentales cette saison, dont le fameux Arsenal-Bayern (3-1).

Notons que Marco Guida n’est pas adepte des sanctions à répétition. Il affiche une moyenne de seulement deux avertissements par match. Les supporters de l’OM gardaient un souvenir positif de lui, avec une victoire 4-2 contre Ostende en 2017. Mais une polémique récente en Italie est venue ternir son image.

Un vilain geste ternit sa réputation

L’homme de 44 ans est accusé d’un vilain geste lors du choc entre l’AS Rome et Milan AC. Il a trébuché sur Strahinja Pavlovic, alors que cet ancien joueur du Cercle Bruges célébrait un but. Accident ou geste délibéré ? Le doute subsiste et crispe déjà l’environnement marseillais.

L’OM devra faire abstraction de ces tensions. Une victoire est impérative pour accéder se qualifier. Sinon les coéquipiers de Mason Greenwood risquent de voir leur aventure européenne s’arrêter prématurément.

