ASSE : Un nouvel entrant dans la compo contre Grenoble

Outre Brice Maubleu à la place de Gautier Larsonneur, l’entraîneur de l’ASSE devrait reconduire son équipe type à Grenoble, compte tenu du fait qu’aucun des joueurs blessés n’est revenu dans le groupe.

ASSE : Maubleu titulaire pour la 1re fois en Ligue 2

Pour la première fois de la saison, l’ASSE aura un nouveau gardien de but en Ligue 2. Brice Maubleu sera titulaire à la place de Gautier Larsonneur, blessé à la cuisse et indisponible jusqu’en avril. Déjà aligné en coupe de France à deux reprises, le portier de 36 ans bénéficie de l’entière confiance de Philippe Montanier.

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« Brice fait le même travail que Gautier (Larsonneur). Les joueurs sont habitués aux mêmes principes défensifs comme offensifs. […]. C’est un gardien avec une grosse carrière et beaucoup de matchs en professionnel. Il reste hyper concentré et a bien préparé ce match », a rassuré le coach de l’AS Saint-Etienne.

Le natif de l’Isère va affronter son ancienne équipe, Grenoble Foot 38, ce samedi (20h) au stade des Alpes, lors de la 27e journée du championnat.

L’équipe type se Saint-Etienne reconduite face à Grenoble Foot

En l’absence de Chico Lamba, Maxime Bernauer, Florian Tardieu, Joao Ferreira et Mahmoud Jaber, Philippe Montanier devrait aligner ses mêmes hommes. Ceux qui ont décroché cinq victoires consécutives et se sont hissés confortablement à la deuxième place au classement.

La compo probable de l’ASSE contre Grenoble Foot :

Gardiens de but : B. Maubleu

Défenseurs : Ben Old, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : A. Kanté, I. Miladinovic, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : I. Touré, J. Duffus, E. Annan, D. Appiah, P. Eymard, L. Gadegbeku, A. Moueffek

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