Mercato ASSE : KSV prépare un énorme coup pour cet été !

L’ASSE retrouve des couleurs au moment idéal. Portés par une série impressionnante et par un Lucas Stassin retrouvé, les Verts voient plus grand et préparent déjà un mercato d’été qui pourrait marquer un tournant majeur dans leur projet sportif.

Stassin, le réveil qui change tout pour l’ASSE

Pendant de longs mois, Lucas Stassin avançait dans l’ombre. Titulaire régulier mais discret devant le but, l’attaquant belge semblait prisonnier d’un blocage qui pesait autant sur ses épaules que sur les ambitions stéphanoises. Mais depuis quelques semaines, le vent a tourné.

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En quatre rencontres, le jeune buteur a retrouvé son instinct de chasseur : trois réalisations et deux passes décisives. Une efficacité retrouvée qui coïncide avec l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Le technicien français a su redonner confiance à son avant-centre, et la différence est immédiatement visible sur la pelouse.

Une montée en puissance au moment parfait

Ce retour en grâce tombe à pic pour Saint-Étienne. En pleine lutte pour la montée, les Verts enchaînent les victoires et abordent la dernière ligne droite avec un visage bien plus conquérant qu’il y a quelques semaines. À Grenoble, les Stéphanois viseront même un sixième succès consécutif. Une dynamique qui change tout : dans un championnat aussi serré que la Ligue 2, la confiance peut transformer une équipe hésitante en véritable prétendante à la promotion.

Mercato ASSE : Stassin, un pari financier qui pourrait rapporter gros

Les dirigeants stéphanois avaient pris un risque en refusant plusieurs offres importantes ces derniers mois pour leur joyau offensif. Certaines propositions, dont une estimée à près de 30 millions d’euros, auraient pourtant pu faire tourner bien des têtes. Aujourd’hui, ce choix commence à ressembler à un coup de maître.

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À seulement 21 ans, Lucas Stassin reste l’un des joueurs les plus précieux de Ligue 2. S’il poursuit sur ce rythme et porte l’ASSE vers la montée, sa cote pourrait s’envoler lors du prochain mercato. Et dans le Forez, on le sait : un été brûlant se prépare déjà.

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