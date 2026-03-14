Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un roc sénégalais  

La direction du PSG fonce sur un top joueur en Angleterre pour renforcer le flanc gauche de l’équipe de Luis Enrique cet été.

Mercato : Le PSG lorgne vers la Premier League pour son flanc gauche

Les dirigeants du PSG explorent le marché anglais. Les recruteurs parisiens cherchent activement un nouveau latéral gauche. Selon PSG Inside_Actus, le club cible désormais El Hadji Malick Diouf. Ce jeune Sénégalais de 21 ans évolue actuellement à West Ham.

Paris souhaite ainsi épauler Nuno Mendes. La direction sportive apprécie le profil du joueur, car Diouf montre de très belles qualités en Premier League. Son contrat avec les Hammers court jusqu’en 2030. Malgré ce bail longue durée, ses performances impressionnent déjà l’Europe entière et du beau monde tourne autour de lui.

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Le PSG observe. Pour l’heure, aucune discussion officielle n’a débuté avec cette formation de Londres. Toutefois, l’intérêt grandit car l’effectif manque de vigueur cette saison. Luis Enrique insiste pour avoir de nouveaux cracks. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos met les bouchées doubles pour répondre à ses exigences.

Avec cinq passes décisives en vingt-trois matchs de Premier League cette saison, l’international sénégalais prouve son efficacité offensive. Sa venue permettrait de renforcer l’aile gauche de la défense francilienne. Sur Transfertmarkt, El Hadji Malick Diouf vaut 28 millions d’euros. Le dossier pourrait s’accélérer lors du prochain mercato estival.

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