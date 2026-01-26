Mercato OM : Une annonce officielle tombe pour De Zerbi !

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, est régulièrement annoncé vers un retour en Premier League. Mais la direction marseillaise vient de trancher.

Mercato : Pablo Longoria dévoile un projet XXL pour De Zerbi à l’OM

Cela est incontestable ! Roberto De Zerbi réalise un parcours remarquable sur le banc de l’Olympique de Marseille. Son équipe, actuellement troisième de Ligue 1, est en passe de valider son ticket pour les barrages de la Ligue des champions.

Cette réussite de l’entraîneur italien, attise forcément la convoitise de cadors européens. Manchester United suit notamment le profil de De Zerbi en vue d’une future collaboration. Mais le président de l’OM, Pablo Longoria, affiche une sérénité totale face à cet intérêt mancunien. Il ne craint pas un départ imminent de son coach.

Bien au contraire, Pablo Longoria envisage déjà une prolongation de contrat pour celui qui est lié au club jusqu’en 2027. Il a dévoilé quelques détails de projet ambitieux : faire de De Zerbi le Diego Simeone de l’OM. « J’aimerais qu’il devienne comme Simeone à l’Atlético de Madrid », a-t-il déclaré dans les colonnes du Telegraph.

Une stabilité recherchée à l’Olympique de Marseille

Pablo Longoria estime qu’il est tout à fait naturel que les géants européens s’intéressent à un coach du calibre de Roberto De Zerbi. Le dirigeant de l’OM compte donc utiliser ses propres arguments pour sécuriser l’avenir de son entraîneur et bâtir un projet à long terme à Marseille

La direction souhaite instaurer une stabilité rare sur le banc phocéen. « Je dois jouer ma carte et partager le même enthousiasme pour l’avenir », a-t-il ajouté. Ce projet XXL confirme sa volonté farouche de faire de l’OM une place forte durable du football européen.

