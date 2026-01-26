Mercato OM : Un accord imminent en attaque !

Le dégraissage s’intensifie à l’OM. En cette dernière semaine du mercato, le club présidé par Pablo Longoria va se séparer d’un attaquant au profit du FC Séville.

Mercato : L’OM proche de céder Neal Maupay au FC Séville

L’Olympique de Marseille réalise un mercato intéressant. La vente de Robinio Vaz à l’AS Rome a permis au club d’empocher près de 25 millions d’euros. Les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri portent aussi leurs fruits. Les deux recrues ont fait forte impression lors du récent succès face au RC Lens (3-1).

Cette métamorphose de l’effectif de l’OM s’accompagnera du départ de certains indésirables. Neal Maupay figure en tête de liste. L’attaquant franco-argentin a vu sa situation basculer cette saison. Il n’entre plus vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi. La preuve ? Il n’a disputé qu’un seul match de Ligue 1 durant cet exercice.

Même s’il a réintégré l’équipe première, son sort semble désormais scellé. Neal Maupay est proche de découvrir la Ligue espagnole. Le FC Séville ayant pris les devants pour son transfert. Un accord est même proche d’être conclue entre les deux écuries.

Pablo Longoria se retracte dans les négociations

Le président de l’OM, Pablo Longoria, souhaitait initialement un transfert sec pour Neal Maupay. Il refusait d’entendre parler d’un prêt, réclamant 4,5 millions d’euros cash avant de céder son attaquant de 29 ans. Mais le dirigeant marseillais a finalement fait preuve de souplesse.

🚨L’OM et Séville sont sur le point de finaliser un accord pour Neal Maupay 🇫🇷 pour un prêt avec OA de 5M€ .



Il reste encore quelques détails à régler. Aujourd'hui est une journée cruciale pour la finalisation définitive.

L’absence d’offres de transfert définitif concrètes a convaincu la direction marseillaise à accepter le principe d’une cession temporaire. Le quotidien Estadio Deportivo rapporte que l’Olympique de Marseille et le FC Séville sont proches de finaliser son prêt avec une option d’achat de 5 millions d’euros. Les derniers détails sont en train d’être réglés.

